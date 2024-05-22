Что нужно знать о нашумевшей диете Магги: эффективность и противопоказания

Диета Магги овеяна мифами и легендами — возможно, из-за умения Маргарет Тэтчер хранить секреты, если, конечно, этот протокол питания вообще имеет отношение к легендарной британке. Как бы там ни было, в Сети легко найти как план диеты Магги на 2 недели, так и вариант схемы питания на целый месяц. А еще ее называют яичной диетой, в чем тоже есть доля правды. Изучили отзывы на Магги-диету и все еще сомневаетесь? Правильно делаете! Рассказываем почему.

© Super.ru

Что такое диета Магги

Кто изобрел диету Магги и когда, доподлинно неизвестно. По самой популярной версии, ее прозвали в честь одной из самых влиятельных женщин XX века — Маргарет Тэтчер. План питания для похудения, разработанный американскими специалистами, якобы был обнаружен в одном из личных дневников баронессы за 1979 год — тогда же она заняла пост премьер-министра Великобритании. Считается, что диета помогла «железной леди» сбросить 9 килограммов за неделю. Те, кто в эту легенду не верит, утверждают что фанаты Тэтчер несправедливо присвоили ей славу истинного автора — некого диетолога с фамилией то ли Магги, то ли Мэгги. Кто он — история умалчивает.

И тем не менее в Сети о его возможном изобретении говорят уже не первый год. Отзывы обывателей о диете Магги в основном положительные, но вдохновляться байками из Сети мы не советуем — лучше прислушаться к рекомендациям врачей. Кроме того, Магги — диета спорная, но все же основанная на физических и биохимических процессах. Ее ингредиенты расставлены таким образом, чтобы организм самостоятельно сжигал жиры, а потому менять ее элементы местами ни в коем случае нельзя. Худеющим пригодится железная сила воли, чтобы не отойти от плана и, что главное, постепенно вернуться к своему привычному рациону, не набрав больше, чем было на старте.

© Super.ru

Основные принципы диеты Магги

Суть диеты — снижение потребления углеводов до минимума и максимум белка в рационе. Благодаря такому режиму питания человек насыщается меньшим количеством пищи и калорий и, соответственно, худеет. Дело в том, что протеин уменьшает уровень гормона грелина, который отвечает за аппетит, а также повышает уровень пептида YY, отвечающего за чувство сытости.

Кроме того, организм тратит максимум энергии на переваривание белка, и лишний жир сжигается за счет переключения обмена веществ. Углеводы же «опасны» тем, что имеют высокий гликемический индекс: тело превращает их в глюкозу, из-за которой уровень сахара в крови увеличивается, выделяется инсулин и калории откладываются в виде жира.

Поэтому основу диеты Магги и составляют белковые продукты — яйца, творог, сыры, рыба, мясо и птица. Также допустимо употреблять овощи и фрукты, которые обеспечат организм необходимым минимумом углеводов и витаминов. Исключение — картофель, гликемический индекс которого составляет 70. Для сравнения, у хлеба этот показатель колеблется от 47 до 77 в зависимости от вида. Рекомендуется в рамках диеты Магги потреблять цитрусовые, в частности — грейпфруты, поскольку считается, что они снижают уровень инсулина.

© Super.ru

Примерное меню на день

Сесть на диету Магги на несколько дней не получится. Она сработает только в том случае, если cледовать ей две или же четыре недели, в зависимости от того, сколько килограммов хочется сбросить. Точную продолжительность важно определить заранее, поскольку меню двух вариантов диет отличается.

Более того, составляющие рациона нельзя менять местами, как и заменять продукты аналогами, а завтрак, обед и ужин должны быть четко в одно и то же время. Еще одно железное правило — выпивать два литра чистой воды в день. Кофе и чай — не в счет, а о молоке и подсластителях в этих напитках на время диеты нужно забыть.

У диеты Магги не случайно есть еще одно название — яичная диета. Худеющие на ней начинают каждый день одинаково — с одного-двух отварных яиц и половинки грейпфрута или апельсина. В случае непереносимости белка одно яйцо можно заменить 100 граммами нежирного творога. А вот с обедами и ужинами все несколько сложнее.

Мясо, птицу и рыбу, согласно графику диеты, разрешено есть, как правило, только один раз в день с гарниром из овощей. Оставшийся прием пищи состоит из нежирных сыров, творога, уже наверняка поднадоевших яиц или вовсе одних только фруктов. Но это еще цветочки: за всю третью неделю мясное или рыбное блюдо может присутствовать в рационе лишь два раза.

© Super.ru

Меню диеты Магги на неделю

Понедельник

Завтрак: 1 грейпфрут, 1-2 яйца, кофе или чай без добавок.

Обед: 2 яйца, грейпфрут.

Ужин: 2 яйца, овощной салат, 1 кусочек подсушенного тоста, 1 грейпфрут, кофе.

Вторник

Завтрак: 1 грейпфрут, 1-2 яйца, кофе или чай без добавок.

Обед: 2 яйца, помидоры, кофе.

Ужин: стейк, помидоры, огурец, листья салаты, маслины, кофе.

Среда

Завтрак: 1 грейпфрут, 1-2 яйца, кофе или чай без добавок.

Обед: 2 яйца, шпинат, кофе.

Ужин: баранина (2 ребрышка), сельдерей, огурец, помидоры, чай.

Четверг

Завтрак: 1 грейпфрут, 1-2 яйца, кофе или чай без добавок.

Обед: 2 яйца, шпинат, кофе.

Ужин: 2 яйца, творог, 1 кусочек подсушенного тоста, капуста.

Пятница

Завтрак: 1 грейпфрут, 1-2 яйца, кофе или чай без добавок.

Обед: 2 яйца, шпинат, кофе.

Ужин: рыба, овощной салат, 1 кусочек подсушенного тоста, грейпфрут.

Суббота

Завтрак: 1 грейпфрут, 1-2 яйца, кофе или чай без добавок.

Обед: фруктовый салат.

Ужин: стейк, сельдерей, огурцы, помидоры, кофе.

Воскресенье

Завтрак: 1 грейпфрут, 1-2 яйца, кофе или чай без добавок.

Обед: курица, помидоры, морковь, капуста, грейпфрут, кофе.

Ужин: курица, помидоры, грейпфрут.

Отзывы на диету

Многие из тех, кто испытал на себе строгую диету Магги, сообщают о плохом самочувствии и уверяют, что впечатляющая потеря веса далась им нелегко.

«Полуобморочное состояние последние несколько дней. Итого — 4 килограмма за две недели», «У меня первый день второй недели. За первую неделю 4 килограмма 300 граммов. Головные боли, агрессия, глаза как у смертельно больной, но буду продолжать», «Хотя пишут, что головокружение, головные боли и слабость — это норма на диете Магги, страшно за свое здоровье», — гласят отзывы в соцсетях.

Тем не менее диета позволяет не страдать от голода. В оригинальной версии, якобы из дневника «железной леди», сказано: если в рационе не указано количество, продукт можно есть до насыщения, главное — не допускать перекусов между приемами пищи. Возможно, поэтому некоторые от диеты Магги в полном восторге:

«Четыре недели пройдены без нарушений, без срыва, без чувства голода и с потерями в килограммах. Минус 7 килограмм 100 грамм. Стройнеть понравилось — это мотивирует!»

Вред диеты Магги

Скорость, с которой худеют на Магги, бесспорно, удивляет, однако зачастую у таких «быстрых» диет немало побочных эффектов. Те, кто решится на такой рацион без одобрения врача, рискуют заработать себе новый диагноз. Например, связанный с ЖКТ или с печенью и почками, которые активнее всего участвуют в выведении из организма отходов белкового обмена. Вдобавок недостаток углеводов может вызвать дефицит клетчатки, что, в свою очередь, чревато запорами, неприятным запахом изо рта и головной болью.

Кроме того, важно «выходить» из такого дефицитного режима питания постепенно, чтобы набранные килограммы не вернулись в двойном размере. А вероятность такого исхода велика. Дефицит углеводов организм воспринимает как угрозу, а потому может «запасти» в виде жира даже съеденное после диеты лишнее яблоко. И хотя последние дни Магги составлены таким образом, чтобы этого эффекта избежать, полноценно возвращаться к прежней жизни придется самостоятельно.

Категорически противопоказан такой рацион при беременности и лактации. А еще при хронических заболеваниях ЖКТ, мочеполовой и сердечно-сосудистой систем, пониженном или повышенном давлении и пищевой аллергии на основные составляющие диеты Магги — яйца, творог или цитрусовые. Если вышеперечисленных недугов у вас нет, то после месяца диеты без одобрения врача некоторые из них могут появиться в вашей истории болезни.

© Super.ru

Комментарий эксперта

Дефицит белка — распространенное явление в рационе современного человека, а потому идею увеличить его потребление специалисты в целом одобряют, как и акцент на яйца. Они богаты витаминами E и D, лютеином, холином и содержат все девять аминокислот, необходимых организму, а также отлично утоляют аппетит. Робин Форутан, диетолог и специалист по интегративному и функциональному питанию, подчеркивает, что в яйцах есть «здоровые» жиры, которые вкупе с овощами в рационе нормализуют уровень сахара в крови.

Однако Магги куда сложнее, чем дополнительные яйца в рационе. Эксперт со ссылкой на исследования, опубликованные в медицинском журнале Obesity Reviews, предупреждает: диеты с низким содержанием углеводов приводят к дефицитам тиамина, фолиевой кислоты, магния, железа, йода, некоторых витаминов и минералов. У многих испытуемых из-за отсутствия в рационе цельнозерновых продуктов также нарушилась микрофлора кишечника. И хотя грейпфрут, которого в плане питания по Магги немало, частично компенсирует «недополученные» во время диеты элементы, каждый организм реагирует на такие ограничения по-разному.

«Диеты, исключающие отдельные питательные вещества, работают не на всех. Если одни быстро худеют из-за дефицита калорий, то у других из-за недоедания может замедлиться метаболизм. Такой рацион может быть эффективен в краткосрочной перспективе, но для большинства людей результат не будет устойчивым. К тому же, питание по определенной схеме с ограничениями ведет к диетическому менталитету — особым установкам, связанным с образом жизни. Зачастую ложным. Они могут повлиять как на физическое, так и на ментальное здоровье», — Робин Форутан, диетолог, специалист по интегративному и функциональному питанию.

Специалисты не устают напоминать, что жесткие диеты всегда связаны с рисками. Поддерживать отличную форму в долгосрочной перспективе поможет только сбалансированное питание. Откровенно говоря, найти специалиста, который возьмет на себя ответственность за ваш эксперимент, будет непросто. Но если у вас получится, знайте: желание есть яйца и грейпфруты Магги может отбить очень надолго!