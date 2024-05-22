Диетолог раскрыл снижающую риск рака привычку

В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», врач-диетолог и доктор медицинских наук Михаил Гинзбург заявил, что регулярное употребление зелени может снизить риск развития рака.

В выпуске передачи, доступном на платформе «Смотрим», он отметил, что добавление зелени к каждому приему пищи может оказать благоприятное воздействие на организм, обеспечивая постоянное оздоровление и омоложение.

Диетолог подчеркнул, что употребление капусты, брокколи, петрушки и других зеленых продуктов при каждом приеме пищи может снизить вероятность развития рака толстой и прямой кишки, а также защитить женщин от рака молочных желез после менопаузы и мужчин от рака предстательной железы.