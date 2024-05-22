Эксперты предупредили об опасности блюд из морепродуктов
Специалисты отмечают важность скорейшей реализации размороженной рыбы. Чем быстрее ее приготовят, тем безопаснее. Повторная заморозка способствует ускоренному развитию бактерий, которые при первом размораживании попали на продукт из воздуха или с рук.
Необходимо поинтересоваться у продавца происхождением рыбы. Если она обитала рядом с очистными сооружениями, есть риск попадания в нее болезнетворных бактерий. Однако и фермерская рыба не защищена от этого на 100 %. Только здесь уже источником заражения могут стать сородичи. Самым безопасным по данному критерию считается тунец, так как он обитает вдали от берега.
Главным и наиболее эффективным методом защиты от ненужных микроорганизмов является термообработка. Холод способен уничтожить болезнетворную среду за 10-20 дней при постоянной температуре -18 градусов и ниже. Поэтому в качестве обеззараживателей подают васаби, имбирь и соевый соус, которые способны убить некоторый процент микробов, сообщает istochnik.online.
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