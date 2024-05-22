Врач рассказала, сколько нужно съедать фруктов в день для профилактики инсульта

Врач эндокринолог-диетолог Елена Чуракина рассказала, что диета для профилактики инсульта предполагает ежедневное употребление разных фруктов и овощей в количестве около 500-600 г. По ее словам, эта группа продуктов содержит витамины, минералы и антиоксиданты, а также большое количество клетчатки, которая поможет снизить всасывание холестерина.

Также эксперт посоветовала включить в рацион ненасыщенные жиры, такие как Омега-3, жирные кислоты, которые содержатся в рыбе, орехах, льняном и оливковом маслах. При этом долю вредных жиров, которые содержатся, например, в жирных сортах мяса и молочной продукции, Елена Чуракина рекомендует снизить до 10% от суточного объема потребления всех жиров.

"Следует также ограничить потребление соли до 5 граммов в сутки, что составляет около 1 чайной ложки, поскольку ее избыток может приводить к повышению артериального давления", - пояснила врач "Газете.Ru".

Для поддержания стабильного уровня глюкозы в крови Елена Чуракина посоветовала избегать избыточного потребления простых углеводов, которые содержатся в продуктах с высоким содержанием сахара: конфетах, выпечке и сладкой газировке. Количество подобных продуктов, по ее словам, в общем суточном рационе не должно превышать 5-10%.

Чтобы предотвратить развитие ожирения, которое является фактором риска для инсульта, важно избегать избыточного потребления калорий, а также заниматься умеренной физической активностью - не менее 150-300 минут в неделю.

"Конечно, необходимо вовсе исключить употребление алкоголя - безопасной его дозы не существует", - заключила она.

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