Биолог рассказал, сколько можно голодать без вреда для здоровья

Безопасным и полезным для организма является только однодневное голодание, рассказала NEWS.ru и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолог Ирина Лялина. По ее словам, за 24 часа без пищи внутренние органы человека получат передышку, активируются обменные процессы.

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"Однодневное голодание (отказ от пищи на сутки) вполне безопасно и поможет организму очиститься и оздоровиться. Органы пищеварительной системы получают передышку, активируются обменные процессы. Однодневное голодание пройдет без последствий", — заявила Лялина.

Эксперт подчеркнула, что максимальным и безопасным перерывом между приемами пищи является 16 часов. Собеседница объяснила, что пользу может принести интервальное голодание по схеме, когда 16 часов человек воздерживается от еды, а следующие восемь — питается по обычному графику.

"Такое голодание оздоравливает организм и нормализует обмен веществ", — подытожила Лялина.

Диетолог Асият Хачирова ранее рассказала, что при похудении необязательно исключать из рациона майонез. Специалист уточнила, что на самом деле этот соус не калорийнее растительного масла: на 100 г продукта приходится около 850–900 калорий. Как пояснила врач, главная опасность майонеза заключается в его консистенции.