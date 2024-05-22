Названы продукты — чемпионы по содержанию витамина C

Чемпионами по содержанию витамина C являются шиповник, сладкий перец и черная смородина, рассказала NEWS.ru физиотерапевт Видновской КБ Минздрава МО Светлана Малиновская. Она отметила, что рацион также должен включать облепиху, киви, петрушку, укроп, цитрусовые и квашеную капусту.

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Чемпионы по содержанию витамина С: шиповник, сладкий перец, смородина черная, облепиха, киви, петрушка, укроп, разные виды свежей капусты, квашеная капуста, цитрусовые, — заявила Малиновская.

Ранее Малиновская рассказала NEWS.ru, что передозировка витамина D повышает риск возникновения уродств плода у беременных. Собеседница добавила, что чрезмерное поступление данного вещества чревато болезнями костей у новорожденных. Физиотерапевт подчеркнула, что избыток витамина D провоцирует усиление усвоения кальция, что приводит к гиперкальциемии. Она подчеркнула, что это, в свою очередь, вызывает расстройство пищеварения, головокружение, слабость и спутанность сознания.

До этого ведущий научный сотрудник лаборатории системной красной волчанки ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой кандидат медицинских наук Елена Асеева напомнила, что пациентам с волчанкой стоит осторожно относиться к солнцу. Люди с таким заболеванием сильнее подвержены поражениям внутренних органов от УФ-лучей. Им стоит лучше защищать свое тело от солнца.