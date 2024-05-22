Чем опасен глютен и какими продуктами его можно заменить

"Страшное" слово "глютен" чаще всего встречается в негативном контексте. Так ли он страшен и чем можно его заменить, рассказал "Российской газете" превентивный врач-диетолог, эксперт по функциональному подходу восстановления организма и натуропатическим методикам Дмитрий Семирядов.

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Глютен - это растительный белок, основным источником которого являются пшеница, рожь и ячмень. Он содержится в макаронах, хлебе, выпечке, цельных зернах этих культур.

Основной источник глютена - всё же пшеница. Ее культивирование насчитывает около 10 000 лет. В 20 веке потребление пшеницы начало возрастать, так как не хватало продовольствия и существовал ограниченный выбор продуктов после окончания двух мировых войн, к тому же наблюдалось сильное увеличение населения.

"До сих пор многие представители старшего поколения считают, что потребление хлеба - это обязательный атрибут любого приема пищи, и без него "невозможно наесться". Я, как врач-диетолог, честно говоря, считаю это одним из величайших наших заблуждений о питании, и уже давно не употребляю хлеб из пшеничной и ржаной муки, заменив его на белково-полбяной хлеб (а также гречневые хлебцы) - больше витаминов / минералов, клетчатки, белка, глютен практически отсутствует", - говорит Семирядов.

В последние годы в мире отмечается особенно быстрый рост рынка безглютеновых продуктов, который вырос со 100 млн долларов в 2003 году до 1,68 млрд к 2015. Разумеется, это связано с активной популяризацией безглютеновой диеты как основного стиля питания.

Глютен может вредить здоровью, если к нему есть повышенная чувствительность, поясняет врач. Например, есть целиакия - это заболевание с выраженными симптомами, которые проявляются даже при минимальном потреблении продуктов с глютеном. Это боль в животе, ухудшение самочувствия, вздутие живота, депрессия, также целиакия может вызывать сильное воспаление в ЖКТ. Риски развития целиакии сильно зависят от генетики. "От этой болезни страдает около 2% людей, поэтому многие слабо осведомленные в теме люди (в том числе медицинские блогеры) любят заявлять:

"Глютен безопасен для 98% населения". Но это явное введение в заблуждение, ведь существует еще 3 типа непереносимости глютена, которые малообразованные в теме специалисты не учитывают",- продолжает эксперт.

Один из них - так называемая нецелеакийная чувствительность к глютену. Если простыми словами, это непереносимость глютена, которая не связана с аллергией на него. Тот или иной риск развития непереносимости глютена имеют до 40% людей, и все они нуждаются в исключении или минимизации глютена в рационе.

Также продукты, содержащие глютен, противопоказаны людям, у которых наблюдается СИБР - синдром избыточного бактериального роста. Он характеризуется слишком активным ростом микрофлоры в тонком кишечнике, что вызывает неприятные симптомы: боли в животе, метеоризм, диарея. Любые продукты с глютеном будут прекрасным кормом для условно-патогенной флоры, которая находится в избытке в кишечнике, поэтому в данном случае глютен исключается. Существует ряд исследований показывающих распространенность этого диагноза у 20% здоровых лиц.

Теоретически, регулярное потребление продуктов с глютеном в случае, если они вам не подходят, может повышать риски следующих состояний: снижение качества жизни, дефицитные состояния железа, заболевания ЖКТ, некоторые аутоиммунные заболевания (в первую очередь аутоиммунный тиреоидит), различные аллергии, астма, ринит, расстройства пищевого поведения головная боль или мигрень, "затуманенное сознание", утомляемость, боли в суставах и мышцах, дерматит (экзема) или кожная сыпь, депрессия, тревога.

Как итог, по некоторым данным, порядка 60% населения нуждается в значительной минимизации глютена в рационе. Поэтому простые советы.

Прежде всего, выход - не запрет, а низкое содержание глютена в рационе, это показано большинству.

"Опять же, изредка можно и пиццу схватить, и купить булку (если не запрещено врачом). Но про потребление на ежедневной основе хлеба, макарон или любых других изделий из пшеницы, ржи и ячменя нужно забыть. Да, и тот самый "полезный" ржаной хлеб тоже. Он может и полезен, если с глютеном никаких проблем. Но зачем рисковать?", - говорит врач.

Благо, продукты с глютеном легко заменить: существует выбор круп без глютена (гречка, рис, киноа, амарант), хлебцы (гречневые, например), белково-полбяной хлеб.