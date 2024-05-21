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Доктор Мясников объяснил, что мешает похудеть людям с избыточным весом

При избыточном весе и хорошем самочувствии не нужно изнурять себя диетами, написал заслуженный врач России Александр Мясников в своем Telegram-канале. По его словам, можно делать разгрузочные дни в качестве профилактики диабета и прочего, но нельзя насиловать организм ограничениями.

Доктор объяснил, что мешает похудеть людям с избыточным весом
© Unsplash
Мы набираем избыточный вес годами, за это время наша гормональная система адаптируется под привычный, хоть и избыточный, вес. При этом она принимает уставившийся вес как нормальный и стремиться удержать его на этом уровне. Именно поэтому так трудно снизить вес первые месяцы — гормоны сопротивляются: повышают аппетит, снижают энергетический обмен и т.д., — отметил Мясников.

Также медик поделился личным опытом и отметил, что после каждого восхождения на гору он теряет лишние килограммы, а после этого пытается удержать вес низкокалорийной диетой. Однако он подчеркнул, что намного лучше себя чувствует при 88 килограммах, чем при 83. По словам Мясникова, у него появляется физическая сила.

Ранее нутрициолог Екатерина Войтенко предупредила, что диета, состоящая исключительно из клубники, может вызвать сильную аллергию. Эксперт подтвердила, что ягода низкокалорийна, однако ее переизбыток может навредить здоровью.

ЗОЖ
Александр Мясников