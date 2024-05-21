Самой частой причиной тяги к сладкому и перееданию является инсулинорезистентность, которая взяла бразды правления метаболизмом в свои руки. Чтобы справиться с проблемой, кандидат медицинских наук, терапевт Ирина Баранова составила список из несложных лайфхаков, которые помогут отказаться от тортиков и шоколадок без стресса для организма. Их она перечислила в своем Telegram-канале.

Первое правило гласит: никаких резких отказов от сладкого, процесс должен быть плавным.

"В таком случае вы минимизируете риски срывов, в том числе нервных. Особенно это важно при инсулинорезистентности. В этом состоянии резкий уход от сахара провоцирует раздражительность, тремор в конечностях, головокружение, слабость (симптомы гипогликемии)", - объясняет Ирина Баранова.

Также эксперт советует разнообразить рацион полезными жирами, белками, клетчаткой и сложными углеводами. Она пояснила, что при полноценном рационе у человека реже возникает потребность поесть что-нибудь еще. В частности, Ирина Баранова отмечает, что завтрак, богатый белком, уменьшает тягу к сладкому.

Еще один совет: не голодать. Взрослому человеку достаточно двух-трех приемов пищи в течение дня, а сладкое если и пробовать, то только после основного приема пищи, так проще съесть меньше. При этом терапевт рекомендует искать другие источники получения гормонов радости, удовольствия и преодоления препятствий - серотонина, эндорфина и дофамина. Их выработке будут способствовать прогулка, общение с приятными людьми, спорт, любимые увлечения.

Также Ирина Баранова советует заниматься развитием вкусовых рецепторов. По ее словам, многие не могут съесть яйцо без майонеза, хотя в майонезе, кетчупе и других соусах содержатся сахара и другие добавки, усиливающие вкус. В этом случае стоит обратить внимание на специи, например, на корицу и имбирь, которые также уменьшают тягу к сладкому. Также не менее эффективно тягу к сладкому отбивает сочетание соленого и кислого.

"Лимон с солью в этом отличный помощник", - заключает терапевт.

Кроме того, Ирина Баранова напоминает о необходимости пить достаточно воды. Она напомнила, что часто жажда воспринимается человеком как голод. В этом случае врач советует отложить шоколадку и для начала выпить стакан воды.