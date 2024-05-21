Стоматолог объяснила, как выбрать зубную щетку

Для того, чтобы убрать налет, который образуется на зубах после приема пищи, необходимо использовать как зубную щетку, так и зубную нить. По словам стоматолога-терапевта, пародонтолога «СМ-Стоматология», к.м.н. Елены Мартыновой, если пользоваться одной щеткой, достичь максимальной чистоты невозможно.

© runews24.ru

Что касается жесткости щетины, тут не все так просто, отметила врач.

Например, щетки с жесткой щетиной имеют очень толстые щетинки, поэтому вычистить налет, образовавшийся в фиссурах (углублениях на жевательной поверхности), на контактах, у десны, между зубами, такой щеткой дочистить невозможно.

Зато можно повредить эмаль, предупредила Мартынова.

«А если вместе с ней использовать отбеливающую зубную пасту, у которой очень высокая абразивность, то стоматологические проблемы точно будут обеспечены», — предупредила стоматолог в разговоре с «Газетой.ру».

Поэтому врач рекомендует использовать зубные щетки с мягкой щетиной, поскольку они удаляют налет не только с выпуклой поверхности зубов, но и очищают все углубления и боковые поверхности зубов. Плюс использование мягкой щетки предотвращает заболевания десен.

«Только мягкая щетка должна иметь длину головки не больше 3 см, плотные пучки с ровными щетинками и обработанные края щетинок», - отметила врач.

Также Мартынова напомнила, что мягкая щетка не терпит давления, поскольку при чистке с усилием быстро теряют форму.

Ранее стоматолог Вероника Мелехова заявила, что несмотря на то, что рак полости рта не входит в список самых распространенных онкологических заболеваний, пациентам стоит знать, какими симптомами сопровождается данное заболевание. Также врач-гастроэнтеролог Рустем Садыков поделился информацией о распространенном явлении — неприятном запахе изо рта, который может быть признаком различных заболеваний и состояний организма.