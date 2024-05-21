Стала известна польза желатина для кожи, кишечника и костей человека

По данным экспертов, желатин неплохо облегчает состояние при диарее, предотвращает ломкость ногтей и остеопороз, позитивно воздействует на кожу. При этом ученые не исключают потенциального риска для здоровья при передозировке желатина.

© runews24.ru

Известно, что коллаген улучшает увлажненность и эластичность кожи. Однако животный коллаген и желатин — это два разных продукта. Последний неплохо заживляет раны так как отлично совместим с кожей человека. Так, тесты на крысах показали, что желатин из японского осетра повысил антиоксидантную активность и улучшил структуру кожи. Но для людей такой статистики нет.

Желатин позитивно влияет на состояние костей. Добавка его в рацион питания вместе с витамином С повышает синтез коллагена у мужчин, регулярно занимающихся физическими упражнениями. Вещество придает костям прочность и укрепляет их структуру.

Хорошо влияет желатин и на ЖКТ. Так, таннат желатина помогает при острой диареи или гастроэнтерите у детей. Впрочем, если речь о продолжительности диареи, то желатин не сокращает сроки некомфортного состояния. Другой эксперимент на посевах в чашке Петри показал, что желатиновые пептиды снизили выработку цитокинов. А значит в будущем можно найти способ снизить остроту и болезненные ощущения у пациентов с воспалением кишечника.

Ранее стало известно, что регулярное употребление овсянки может значительно улучшить общее состояние здоровья.

Важно! Информация носит информационный характер и не является рекомендацией врача.