Для того, чтобы сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы, необходимо соблюдать норму потребления соли. Так, по рекомендации ВОЗ, она не должна превышать 5 г/сут.

Однако, отметила младший научный сотрудник отдела фундаментальных и прикладных аспектов ожирения НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Ольга Ким, при расчете нормы потребления соли зачастую не учитывается скрытая соль, содержащаяся в продуктах.

Лидерами по содержанию соли Ким назвала копченое, вяленое и переработанное мясо, рыбные консервы, бульонные кубики и гранулы.

Также в список попали чипсы, соленья, готовые заправки в супы, сыры.

Для того, чтобы не превышать суточную норму потребления соли Ким рекомендовала отказаться от этих продуктов, сообщает «АиФ».

Ранее зарубежные ученые провели исследование, выяснив, что досаливание приготовленной домашней пищи увеличивает риск развития онкологических заболеваний.

Также стал известен неочевидный фактор ожирения у детей, а также врач назвала еду, ускоряющую старение.