Стоит ли есть шоколад для работы мозга

С помощью полезных продуктов мы не только можем утолить голод и надолго сохранить сытость, но и поправить здоровье, в том числе улучшить работу мозга. Всё знают, что для мозга полезен горький шоколад, но это ещё далеко не весь список. Рассказываем, что ещё нужно добавить в рацион.

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Польза шоколада для мозга

Тёмный шоколад с содержанием какао не менее 55% поможет нормализовать холестериновый и кальциевый обмен, окажет антиоксидантный эффект и поможет мозгу взбодриться, рассказала «Газете.ru» врач эндокринолог-диетолог медицинской компании «СберЗдоровье» Елена Чуракина.

Продукты для мозга

Для эффективной работы мозга в рационе должны быть также: - Рыба жирных сортов (лосось, сельдь, сардины, скумбрия, палтус, камбала). В такой рыбе много омега-3 жирных кислот, которые отвечают за способность нейронов изменяться и адаптироваться.

Орехи. Особенно полезны грецкие и миндаль. Первые богаты магнием, полиненасыщенными жирными кислотами омега-3 и витамином Е. В миндале также содержится много витамина Е, а ещё есть магний.

Яйца. Они богаты витаминами группы В и холином. Последний участвует в процессе биосинтеза клеток головного мозга и нужен для производства ацетилхолина (нейромедиатор, отвечающий за когнитивное здоровье).

Зелёный чай. В нём полно аминокислоты L-теанин, которая улучшит рабочую память и внимательность в пожилом возрасте.