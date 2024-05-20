Бренд-шеф дал рекомендации для похудения к лету

Россиянам раскрыли три способа облегчить привычные блюда для приведения тела в форму к лету. Комментарий от бренд-шефа «Кухни на районе» Максима Кузнецова попал в распоряжение «Ленты.ру».

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В первую очередь специалист дал рекомендации по приготовлению еды без жарки, что поможет быстрее сбросить лишние килограммы.

«Выбирайте другие методы приготовления пищи — запекание, гриль или тушение, вместо жарки в масле. Усилить вкус можно и добавлением новых или привычных специй», — заявил собеседник издания.

По словам эксперта, для похудения следует также уменьшить порции, таким образом сокращая общее потребление калорий. Так, можно использовать меньшую посуду для подачи блюд и есть медленно и осознанно, чтобы почувствовать насыщение быстрее и избежать переедания.

«Попробуйте делить порцию пополам и сохранять вторую половину на другой прием пищи», — отметил он.

В заключение Кузнецов призвал заменить привычные ингредиенты полезной альтернативой.

«Вместо обычной муки используйте интегральные или цельнозерновые продукты. Замените жирные молочные продукты на нежирные варианты или альтернативы на растительной основе», — уточнил мужчина и добавил, что важно не забывать добавлять в рацион овощи и зелень, а также пить больше воды перед едой.

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