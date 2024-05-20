Россиянам назвали богатые йодом продукты

Но увлекаться не стоит. Это один из продуктов — лидеров по содержанию йода. Так что достаточно и пары штучек в сутки. Где ещё содержится много этого полезного вещества, которого не хватает большинству россиян, в своём телеграм-канале рассказала врач-эндокринолог, андролог, д. м. н. Зухра Павлова.

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Богатые йодом продукты

Специалист порекомендовала почаще есть рыбу и зелёный салат. А с наступлением осени — по одной спелой хурме после завтрака или обеда.

Также отличный источник йода — йодированная соль. Но добавлять её нужно не во время варки еды, а уже в тарелке.

Ещё этого микроэлемента много в печени трески, водорослях, моллюсках, креветках и фейхоа. В небольшом количестве йод содержится в яйцах, щавеле и кефире, рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Зачем йод организму

Йод помогает вырабатывать основной гормон щитовидной железы — тироксин. На этот процесс уходит до 90% потребляемого с едой микроэлемента.

Тироксин, в свою очередь, регулирует обмен веществ и теплообмен, а ещё деление и рост клеток, работу печени и сердечно-сосудистой системы. Также от него зависят состояние нервной системы, эмоциональное состояние и психологическое здоровье, объяснили в Роспотребнадзоре.

Норма йода

Нижняя граница суточной потребности в йоде для взрослого человека — 150–250 мкг, отметила директор Института клинической эндокринологии в НМИЦ эндокринологии Минздрава России, член-корреспондент РАН Екатерина Трошина.

Россияне сталкиваются с дефицитом йода в том числе и потому, что в среднем потребляют всего лишь 80 мкг.