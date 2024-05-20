Психолог объяснила, зачем люди на самом деле занимаются спортом

Оказывается, дело далеко не всегда в желании построить фигуру мечты. Психолог и наставник по отношениям Мила Рубинчик объяснила, что зачастую потребность заниматься спортом связана со стремлением человека получить признание окружающих. Так, именно благодаря регулярным физическим нагрузкам можно повысить самооценку.

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В новом выпуске шоу «Испытано на себе» Мила отметила, что, как правило, многие подсознательно связывают частоту занятий спортом с частотой связей с противоположным полом.

Зачем люди вообще занимаются спортом? Для чего это делают? Чтобы повысить вероятность интимных контактов в своей жизни. Они не будут просто так заниматься спортом. Никому в животном мире пробежка не нужна. Мы вышлифовываем своё тело, потому что это повышает градус сексуальности, — рассказала Рубинчик в интервью «Чемпионату».

Психолог отметила, что регулярные занятия спортом дают возможность человеку реализоваться с точки зрения социальной единицы. По её словам, общепринятые стандарты красоты всё ещё сфокусированы на рельефном теле, хорошей выносливости и подвижности, а тренировки запросто могут это обеспечить.