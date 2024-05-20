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Психолог Мила Рубинчик объяснила, зачем люди на самом деле занимаются спортом

Оказывается, дело далеко не всегда в желании построить фигуру мечты. Психолог и наставник по отношениям Мила Рубинчик объяснила, что зачастую потребность заниматься спортом связана со стремлением человека получить признание окружающих. Так, именно благодаря регулярным физическим нагрузкам можно повысить самооценку.

Психолог объяснила, зачем люди на самом деле занимаются спортом
© Чемпионат.com

В новом выпуске шоу «Испытано на себе» Мила отметила, что, как правило, многие подсознательно связывают частоту занятий спортом с частотой связей с противоположным полом.

Зачем люди вообще занимаются спортом? Для чего это делают? Чтобы повысить вероятность интимных контактов в своей жизни. Они не будут просто так заниматься спортом. Никому в животном мире пробежка не нужна. Мы вышлифовываем своё тело, потому что это повышает градус сексуальности, — рассказала Рубинчик в интервью «Чемпионату».

Психолог отметила, что регулярные занятия спортом дают возможность человеку реализоваться с точки зрения социальной единицы. По её словам, общепринятые стандарты красоты всё ещё сфокусированы на рельефном теле, хорошей выносливости и подвижности, а тренировки запросто могут это обеспечить.