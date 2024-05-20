Чем опасен сидячий образ жизни и как это изменить

Сидеть — здоровью вредить! Во всех смыслах и подтекстах. Малоподвижный образ жизни сейчас все шире охватывает население планеты, ведь некоторые за весь день всего раза три встают из-за компьютерного стола. Как следствие — проблемы с ногами, позвоночником. Такие неприятности как варикоз и геморрой тоже не исключены.

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Сберечь здоровье, а заодно и фигуру, помогут простые движения. Не обязательно ходить в фитнес-залы — достаточно сделать в день несколько тысяч шагов хотя бы по периметру собственной квартиры.

«Красный Север» расскажет, сколько шагов потребуется для здоровья и где набрать километраж, а также как избавиться от лени и научиться держать себя в руках в любых условиях.

Чем опасен сидячий образ жизни: последствия

У сидячего образа жизни есть ряд печальных последствий. Одно из них не просто неприятное, но и неудобное — геморрой.

Из-за нарушения кровообращения в малом тазу происходит застой жидкости, а в кишечнике — увеличение лимфоузлов. Характеризуется геморрой запорами, болью и кровью в стуле, ощущениями инородного тела в прямой кишке.

Еще одна возможная болезнь, вызванная сидением за компьютером, — варикоз. Это некрасивые вздувшиеся вены на ногах, отеки и спазмы мышц, а также повышенный риск возникновения тромбоза и некроза.

Третья большая беда от малоподвижности — проблемы с позвоночником — от шейного остеохондроза до скалиоза и спондилеза.

Сколько шагов требуется для здоровья

Заниматься физическими упражнениями порой не хватает времени и сил. Выход — ходить.

Как подсчитали японцы, 10 000 шагов в день вполне достаточно. Но эту красивую цифру заложили в название компактного шагомера под названием «10 000 шагов», который придумали в Стране восходящего солнца еще в 1965 году. Никакой обоснованной медицинской теории под этой цифрой нет.

Тогда Япония была лидером по числу малоподвижных офисных работников. Теперь это — беда каждой цивилизованной страны.

По данным Кардиологической ассоциации, около 80% американцев ведут сидячий образ жизни. В России цифры примерно такие же.

Медики рекомендуют чаще гулять.

Недавно в Британии представили результаты семилетнего исследования людей, носивших трекеры движения и тративших на ходьбу столько времени, сколько они привыкли тратить.

Даже самые малоподвижные, совершавшие до 2200 шагов в день, уже улучшали этим свое здоровье, а точнее — нивелировали вред от дня сидения за компьютером.

Те, кто совершал до 4000 — 4500 шагов в день, на 20% отодвинули раннюю смерть и на 11% снизили риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. В два раза больше них обезопасили себя от раннего ухода из жизни и болезней сердца те, кто проходил в день 9000 — 10 500 шагов.

А помножив эти меры на другие предосторожности, можно предостеречь себя и от болезней позвоночника. Ничего сложного: следует избегать стрессов, хорошо высыпаться, принимать правильную позу при работе за столом, следить за своим весом.

Как сделать ходьбу приятной