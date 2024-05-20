Дерматолог рассказал, почему нельзя принимать душ каждый день

Если человек ежедневно принимает душ и использует мыльные средства, это вредит его коже и в целом — организму, считает дерматолог Александр Бобров.

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По словам доктора, при ежедневном использовании мыла и гелей кожа обезвоживается, становится сухой и безжизненной. На коже есть защитное покрытие, которое вырабатывает организм, мыло его уничтожает, и кожа становится уязвимой. Нарушается местный иммунитет, защита от вредных бактерий и вирусов.

Дерматолог категорически не рекомендует пользоваться мылом и гелями, в которых есть триклозан. Как правило, его содержат антибактериальные средства. Триклозан защищает от бактерий и грибков, но, с другой стороны, развивается резистентность к антибиотикам. Есть данные, что триклозан может вызвать рак печени.

Специалисты советуют здоровым людям принимать душ не ежедневно, а несколько раз в неделю, не используя никаких средств, тогда кожа и иммунитет не пострадают. Исключение — особенно потеющие места на теле.

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