Терапевт раскрыла правила выбора идеального компьютерного стула

Работникам, которые трудятся на удаленке и проводят перед монитором по 5-8 часов в день, следует приобрести компьютерный стул с поясничным упором, посоветовала терапевт Кристина Заплавнова для NEWS.ru. По ее словам, такая покупка поможет избежать болей в районе спины и шеи.

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Ортопедическая спинка имеет изгиб, который повторяет анатомическое строение спины. Такие модели часто имеют регулируемый поясничный упор, угол наклона у них меняется в двух плоскостях. Самые продвинутые устройства имеют разделенную на две части спинку, которые осуществляют наилучшую поддержку спины, — обратила внимание врач.

Кресло обязано соответствовать индивидуальным параметрам пользователя. От края до коленной чашечки запас расстояния должен составлять около 10 см, уточнила Заплавнова. Коленям нужно дать возможность сгибаться под прямым углом, при этом ногам не следует болтаться, добавила терапевт.

Подголовник — это полезная, но необязательная опция. Она может быть с отдельной регулировкой, являться частью спинки или же ее нет. Кресло с подголовником — это вариант для тех, кто много времени проводит за ПК и нуждается в периодическом отдыхе. Подлокотники важны в том случае, если стол небольшой, и положить руки некуда, — констатировала собеседник издания.

Ранее врач-остеопат Дмитрий Симкин объяснил, что тяжесть и боль в спине часто появляются из-за «рабочих» поз. К ним относятся сидение с прямой спиной без опоры на спинку стула, согнувшись или опираясь локтями на стол.