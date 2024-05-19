Врач назвала продукты, необходимые диабетикам

Завтрак – это очень важный прием пищи, который обеспечивает нас энергией на весь день. Особенно ответственно к выбору утреннего рациона нужно подходить людям, страдающим разными заболеваниями. Чем стоит завтракать людям с сахарным диабетом, рассказала врач-эндокринолог Антонина Гуреева.

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«Должное внимание необходимо уделить продуктам, богатым клетчаткой: цельнозерновой хлеб, овощи и хлопья с отрубями», – передает слова эксперта «МК».

Кроме того, полезно будет включить в рацион те продукты, в которых содержатся полезные жиры. Они замедляют процесс пищеварения и выброса сахара в кровоток, объясняет врач. К таким продуктам относятся авокадо и орехи.

Также нужно помнить о пище, богатой белком, который стабилизирует уровень сахара. Творог, яйца и греческий йогурт – примеры таких продуктов.

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