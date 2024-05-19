Медик объяснила, можно ли похудеть с помощью касторки

В Сети завирусился новый тренд: блогеры продвигают касторку как эффективный способ сбросить лишние килограммы и даже оздоровиться, в том числе защитить себя от рака. Они пьют касторку и мажут ею тело. Медсестра Джейн Кларк в беседе с Daily Mail объяснила, к чему могут привести такие попытки похудеть.

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Можно ли похудеть с помощью касторового масла

Медик опровергла всё, что распространяют блогеры. Более того, их советы не только неэффективны, но и опасны.

По словам Кларк, касторовое масло никак не поможет в борьбе с лишним весом. Люди надеются на него из-за слабительного эффекта, но частыми походами в туалет нельзя добиться стойкого результата. Секрет в том, что, увлекаясь касторкой, человек теряет только воду.

К тому же пить касторовое масло ещё и очень рискованно. Небольшие дозы могут вызвать сильную диарею. Крупные — спазмы в животе, тошноту и рвоту, плюс есть вероятность обезвоживания и электролитного дисбаланса.

Медсестра отметила, что касторка «совершенно безопасна для наружного применения», но вряд может как-то помочь, кроме смягчения кожи.

Можно ли похудеть с помощью чая

Этот вариант действительно может помочь сбросить лишний вес, заверила врач-диетолог Наталья Лазуренко. Но важны нюансы. Например, пить его нужно правильно, а ещё не считать главным помощником.