Названы продукты, улучшающие работу мозга

Рыба жирных сортов, орехи, темный шоколад и зеленый чай положительно влияют на состояние мозга, рассказала «Газете.Ru» врач эндокринолог-диетолог медицинской компании СберЗдоровье Елена Чуракина.

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«Рацион для поддержания эффективной работы мозга должен включать рыбу жирных сортов, например лосось, сельдь, сардины, скумбрию, палтус, камбалу, кету или нерку. Такая рыба богата Омега-3 жирными кислотами, которые играют ключевую роль в процессе нейропластичности, способности нейронов изменяться и адаптироваться в ответ на новую информацию», – объяснила врач.

Кроме того, важно употреблять орехи, особенно грецкие и миндаль. Грецкие орехи богаты магнием, полиненасыщенными жирными кислотами омега-3 и витамином Е — антиоксидантом, который помогает мозгу осуществлять когнитивные функции, например воспринимать и запоминать информацию, а также защищает клетки от повреждений. Миндаль, как и грецкий орех, содержит витамин Е и магний, а также является источником растительного белка, необходимого для строительства клеток.

«Полезен и темный шоколад с содержанием не менее 55% какао в составе. Какао-бобы содержат флавоноиды, которые способствуют нормализации холестеринового и кальциевого обмена, а также оказывают антиоксидантное действие, что позволяет мозгу «взбодриться» и работать эффективнее. Также в рационе должны быть яйца, поскольку они богаты витаминами группы В и холином. Холин участвует в процессе биосинтеза клеток головного мозга. Он также необходим для синтеза ацетилхолина — нейромедиатора, который играет важную роль в мышечном сокращении, регуляции памяти и других когнитивных функций. Витамины группы В способствуют нормальному функционированию нервной системы», – рассказала врач.

Зеленый чай тоже благоприятно влияет на работу мозга, поскольку выступает источником аминокислоты L-теанин, которая может улучшать рабочую память и повышать внимательность у людей среднего и пожилого возраста.