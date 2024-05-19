Красноярские врачи поделились, как омега-3 помогает худеющим

Регулярное потребление жирной рыбы в достаточных количествах для обеспечения необходимой дозы омега-3 может быть сложным, поэтому добавки могут стать хорошей альтернативой, сообщают красноярские медики изданию NGS24.

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Рекомендованные дозы варьируются в зависимости от возраста: от 300 мг в день для детей до 2000 мг для взрослых. Оптимальный способ усвоения омега-3 — прием вместе с пищей.

Омега-3 также приносит пользу коже и волосам, помогая уменьшить воспаление и улучшить их состояние.

При выборе препаратов следует обращать внимание на их состав, предпочтительно, чтобы суммарное содержание ДГК и ЭПК жирных кислот превышало 50%.

Этиловый эфир или триглицеридная форма омега-3 более предпочтительны по сравнению с рыбьим жиром, однако же и здесь важно не превышать рекомендованное количество растительного масла — не более двух столовых ложек в день для взрослого человека.

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