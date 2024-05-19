Как защитить глаза от ультрафиолета

Некачественные солнечные очки могут привести к повреждениям сетчатки, заявила РИА Новости офтальмолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Ирина Крестьянинова. Медик объяснила это тем, что отсутствие должной защиты пропускает ультрафиолет внутрь широкого зрачка, что гораздо хуже, чем не надевать очки в принципе. Лучший способ защитить глаза — подобрать аксессуар, который блокирует 100% лучей.

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При ярком свете — зрачок сужается, тем самым препятствуя прохождению ультрафиолета. А в темных очках — зрачок широкий, и вредные лучи беспрепятственно проникают в глаз и вызывают повреждения сетчатки, — сказала собеседница агентства.

При покупке солнцезащитных очков, предупредила офтальмолог, необходимо убедиться в наличии маркировки UV400. А также обратить внимание на степень светопропускания, которая обычно обозначается цифрами 0-4. Для жизни в центральной полосе России можно брать изделие с маркировкой 1-2, для отпуска на солнечном курорте лучше подойдет 3-4.

Ранее аллерголог Сергей Быков сообщил, что распыление репеллента от комаров на лицо не защитит от насекомых, но может привести к появлению раздражения при попадании в рот, глаза или на слизистую оболочку. По его словам, также существует мнение, что комаров можно отпугнуть с помощью ультрафиолетовых ламп, однако эффективность этого способа пока не подтверждена.