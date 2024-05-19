Гастроэнтеролог раскрыла полезный гарнир к мясу

Сложные углеводы, которые содержатся, в гречке, рисе и макаронах, не рекомендуется употреблять вместе с мясом, в качестве гарнира к нему лучше всего подойдут овощи. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог Калимат Багатова.

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— Рекомендуется овощи есть с белковыми продуктами. То есть, запеченая курица и салат из овощей — это хорошее сочетание. А сложные углеводы лучше оставить для отдельного приема пищи. Например, гречка с мясом является большой нагрузкой для ЖКТ. В сочетании данные продукты препятствуют усвоению друг друга в организме, — цитирует медика РИА Новости.

Специалист посоветовала сочетать мясо с овощами. Она подчеркнула, что весной следует включать в рацион сезонные овощи, фрукты и зелень.

При панкреатите и других проблемах с поджелудочной железой правильное питание может стать своего рода лечением, вредная еда, наоборот, ухудшит ситуацию. Об этом сообщила гастроэнтеролог Диляра Лебедева.

Если у человека диагностировано подобное заболевание, то основу его рациона должны составлять нежирное мясо, нежирная рыба, крупы и кисломолочные продукты.