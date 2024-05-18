Кардиолог рассказала о губительных для сердца пищевых привычках

У многих россиян есть сознательная или бессознательная привычка заедать стресс, чтобы почувствовать себя лучше. Однако это приводит к негативным последствиям для сердца и сосудов. О том, от каких привычек в питании лучше отказаться, рассказала кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич.

Специалист пояснила, что при заедании стресса на регулярной основе у человека может возникнуть ожирение, после чего в попытках справиться с лишним весом, он опять может вернуться в стрессовую ситуацию.

«Борясь с последствиями стресса, например, с ожирением, человек попадает в замкнутый круг», – рассказала кардиолог на своем YouTube-канале.

Кореневич посоветовала тем, кто находится в такой ситуации отказаться от диет, так как они могут усугубить как физическую, так и психологическую ситуацию. А результат от таких ограничений не будет стойким и может привести к осложнениям и проблемам с сердцем и сосудами.

Специалист также отметила, что для вредными для сердечно-сосудистой системы являются такие продукты как сахар и блюда из быстрых углеводов, которые провоцируют тромбоз, деля кровь густой.

При подозрении на тромбоз человеку лучше отказаться от продуктов, содержащих большое количество витамина К, например: зеленый чай шпинат, зеленые овощи, печень свиная и говяжья, передает слова врача rg.ru.

Ранее сердечно-сосудистый хирург и кардиолог Вера Степанова рассказала, что постоянная усталость может говорить о развитии различных сердечно-сосудистых заболеваний. Специалист объяснила, что при постоянной истощенности организма человек не может уделять внимания физической активности, а малоподвижный образ жизни провоцирует проблемы с сердцем.