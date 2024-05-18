Врач назвал две опасные ошибки в питании

Кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич указала на распространенные ошибки в питании, призвав отказаться от диет, так как они опасны для сердца. Однако есть и такие продукты, которые действительно стоит ограничить.

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Как объяснила врач на своем канале в YouTube, все мы понимаем, что вкусная (и зачастую вредная) еда прекрасно снимает стресс. Однако потребление такой пищи на регулярной основе провоцирует ожирение. Пытаясь справиться с лишним весом, человек опять же загоняет себя в стрессовую ситуацию.

"Борясь с последствиями стресса, например, с ожирением, человек попадает в замкнутый круг", - отметила кардиолог, посоветовав не сидеть на диетах.

Результат не будет стойким и грозит, помимо прочего, обострением проблем с сердцем и сосудами, добавила врач, порекомендовав работать с подсознанием.

Стресс - первопричина, подчеркнула кардиолог.

Что касается вредных продуктов для крови и сердца, которые провоцируют, например, риски тромбозов, то тут врач указала на употребление сахара и простых углеводов. Такая еда повышает вязкость крови, делает ее густой.

"Кровь становится похожей на сироп", - отметила врач, добавив, что в результате возрастает риск тромбозов.

Стоит быть осторожнее при риске тромбоза с продуктами, в которых много витамина К. При его избытке можно усугубить ситуацию. В списке - зеленый чай, шпинат, зеленые овощи, печень свиная и говяжья. В период инфекции лучше их убрать. Стоит помнить и о губительных свойства алкоголя. Угроза опасных состояний после спиртного увеличивается через 6-12 часов после приема, заключила врач.

Ранее кардиолог назвала два важных жирных продукта на каждый день. Это морская рыба и растительное масло. Особенно выделила врач льняное, конопляное и оливковое масла. Такие продукты могут быть в ежедневном рационе при умеренном употреблении, отметила специалист.