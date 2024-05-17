С какого возраста можно пить кофе

Диетолог Маргарита Королева заявила, что минимальный возраст, с которого можно пить кофе – 12 лет. На детей помладше напиток может оказать крайне негативный эффект.

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«Кофе, выпитый незадолго до приема пищи или сразу же после него, «обкрадывает» организм человека, не давая усвоиться части витаминов и нутриентов, поступающих вместе с едой», – пояснила она.

Маргарита Королева добавила, что кофе приводит к обезвоживанию организма. Поэтому выпивший этот напиток ребенок, которому нужно усваивать новый материал в школе, вместо этого будет находиться в полудреме. У несовершеннолетних от кофе снижается активность и меняется акцент в восприятии окружающей информации.

Особенно вреден этот тонизирующий напиток для школьников младшего возраста и детсадовцев. Ведь стимулирующий компонент в кофе способен серьезно истощить силы ребенка. Его нервная система страдает, а сам он теряет способность адекватно воспринимать происходящие с ним события. В связи с этим минимальный возраст, с которого можно начинать понемногу пить кофе, – 12 лет. При этом лучше всего его первое время разбавлять водой и наливать в маленькие чашечки, передает «Общественная Служба Новостей».

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