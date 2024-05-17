Диетолог: бессолевая диета не предполагает полный отказ от хлорида натрия

Бессолевую диету нередко рекомендуют людям, страдающим от гипертонии, сердечной недостаточности. Но это не означает, что пациенту следует полностью исключить из рациона хлорид натрия, то есть поваренную соль. Натрий – один из важнейших электролитов человеческого организма, который участвует практически во всех процессах, протекающих в клетках, заявила в эфире радио Sputnik врач-диетолог Татьяна Залетова.

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Рекомендуя бессолевую диету, врачи имеют в виду отказ от продуктов, содержащих добавленную соль, таких как сосиски, пельмени, колбасы и сыры, пояснила она. Без этих продуктов хлорид натрия все равно будет поступать в организм с натуральными продуктами.

«Для нормального существования нам достаточно 1,5 грамма соли в день. Такое количество можно получать при бессолевой диете из морепродуктов, овощей, фруктов», – добавила диетолог.

Реальный дефицит натрия может привести не только к новым проблемам со здоровьем, но даже к летальному исходу. Входя в бессолевую диету, следует постепенно избавляться от нежелательных продуктов. В процессе необходимо следить за давлением, так как резкое ограничение соли порой плохо переносится за счет изменения водно-солевого баланса организма.