Детокс-напитки завоевали популярность как средство для очищения организма от токсинов, к тому же они способствуют снижению веса. Благодаря сочетанию богатых питательными веществами ингредиентов, таких как фрукты, овощи, специи и травы, эти напитки могут ускорять обмен веществ и способствовать стройности.

Диетологи назвали два отличных варианта, которые утолят жажду в жару и оздоровят организм.

Зеленый чай

Зеленый чай богат катехинами, особенно EGCG (галлат эпигаллокатехина), который является мощным антиоксидантом.

Зеленый чай также содержит кофеин, хотя и в меньших количествах по сравнению с кофе. Кофеин — это стимулятор, который временно ускоряет обмен веществ, увеличивая расход энергии и окисление жиров. Это приводит к небольшому увеличению сжигания калорий, особенно в сочетании с физической активностью.

— EGCG в зеленом чае обладает целым рядом полезных свойств для здоровья, в том числе поддерживает здоровье печени и способствует снижению веса, — пояснила диетолог Триста Бест.

Печень отвечает за выведение токсинов и других вредных веществ из организма, зеленый чай может помочь поддержать функцию органа, стимулируя выработку детоксицирующих ферментов. Кроме того, было доказано, что этот напиток обладает противовоспалительными свойствами.

Эксперт подчеркнула, что зеленый чай не является чудодейственным средством для детоксикации или снижения веса. Однако включение его в рацион в совокупности с активным образом жизни приносит неоценимые преимущества, сообщает американское издание She Finds.

Лимонная вода

Лимоны богаты витамином С — мощным антиоксидантом, который помогает бороться с окислительным стрессом в организме. Это может способствовать общему улучшению самочувствия и поддерживать процессы детоксикации. Некоторые люди считают, что употребление лимонной воды перед едой поможет обуздать аппетит, что со временем приведет к снижению потребления калорий и потенциальной потере веса.

— Считается, что лимонная вода, содержащая большую дозу витамина С, немного ускоряет обмен веществ. Кроме того, цитрус улучшает пищеварение и избавляет от токсинов, — отметил диетолог Юнг Баккам.

Эксперт посоветовала смешивать свежевыжатый лимонный сок с водой. Для придания пикантности можно добавить щепотку кайенского перца или ложечку меда.