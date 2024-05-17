Эксперт перечислил продукты, которые помогут укрепить суставы и избежать артрита

На здоровье суставов часто влияют факторы, которые находятся вне вашего контроля — такие как возраст и старые травмы. Тем не менее пища, которую вы принимаете первым делом утром и в течение дня, также имеет решающее значение, считает ревматолог Джеймс Топилов. Об этом эксперт рассказал изданию Parade.

© Super.ru

«Диета может сыграть важную роль в улучшении здоровья суставов. Многие из моих пациентов отмечали значительное уменьшение воспалительных процессов при соблюдении принципов здорового питания», — отметил он.

Врач предложил рецепт, которым нередко пользуется и сам.

«Ингредиенты следующие: греческий йогурт, ягоды, семена чиа и измельченные грецкие орехи. Богатый омега-3 жирными кислотами, антиоксидантами и клетчаткой, этот завтрак помогает уменьшить воспаление и поддерживает здоровье хрящей», — объяснил доктор Топилов.

Кроме того, на приготовление нужно совсем немного времени, и такой легкий завтрак не навредит фигуре.

Эксперт также советует есть на завтрак овсяную кашу в целях укрепления костей. Сделать блюдо более изысканным и полезным можно с помощью миндального молока, семян чиа и льна, а также корицы.