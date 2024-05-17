Врачи назвали худшую кашу утром для пищеварения

Многие врачи сходятся во мнении, что завтрак является самым важным приемом пищи, поскольку после пробуждения наблюдается высокая активность надпочечников и желудочно-кишечного тракта. Это говорит о том, что человеку необходимо поесть. Причем первый прием пищи должен содержать как белки, так и углеводы.

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Одним из худших вариантов завтрака является сладкая каша (например, с сахаром и молоком или каша быстрого приготовления). Рафинированных углеводов лучше избегать, передает Pronews.gr.

Такая еда может "привести к скачку уровня сахара в крови с последующим неизбежным падением", что влечет за собой чувство вялости и перекусы до обеда. По этой же причине стоит отказаться от выпечки натощак.

"Выбирайте цельнозерновые продукты, сочетайте их с белком и клетчаткой. Это поможет получить энергию, которой хватит надолго", - посоветовали специалисты.

Употребление рафинированных углеводов на завтрак воздействует на пищеварение примерно также, как и жареная еда.

"Такая пища нагружает пищеварительную систему, что может привести опять же к ощущению вялости и тошноты. Выбирайте более легкие варианты, такие как овсянка или яйца. Тогда первый прием пищи даст необходимую энергию", - пишет издание.

Кроме того, плохо повлиять на пищеварение и довести человека до изжоги могут острое и кофе натощак.

Несколько вариантов завтраков, которые помогут поддержать сердечно-сосудистую систему и организм в целом, ранее назвал кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов. Один из них - полезный бутерброд с авокадо, помидорами и куриным филе. Еще вариант - завтрак с хлебом, тунцом, манго и авокадо.