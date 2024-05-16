Богаты магнием: названы три продукта для крепкого сна

Ежедневный рацион может серьезно влиять на качество сна и способность быстрому засыпанию. Эксперт по сну Чарли Гарсия назвал богатые магнием продукты, которые помогают расслабиться перед ночным отдыхом.

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Гарсиа рассказал, что магний может быть полезен для улучшения сна, так как он повышает активность ГАМК — нейромедиатора, который успокаивает нервную систему. Эксперт подчеркнул роль магния в выработке мелатонина — гормона, ответственного за регулирование циклов сна и бодрствования. Кроме того, элемент способствует расслаблению мышц и снижению стресса. Некоторые люди принимают добавки с магнием, чтобы улучшить сон, но есть также множество способов получать магний непосредственно из продуктов.

Орехи и семечки

Гарсия посоветовал включить в свой рацион орехи и семечки, поскольку они богаты магнием и другими питательными веществами.

— Орехи и семечки содержат аминокислоту триптофан, которая является предшественником серотонина и мелатонина, способствующие улучшению сна, — пояснил специалист.

Например, четверть стакана миндаля содержит около 100 миллиграммов магния, а четверть стакана тыквенных семечек — около 65 миллиграммов. Орехи и семечки также обладают многими другими полезными свойствами для всего организма. Однако Гарсия призвал контролировать размер порции из-за высокой калорийности орехов, сообщает американское издание She Finds.

Сладкий картофель

Одна большая сладкая картофелина содержит около 50 миллиграммов магния. Также этот вкусный овощ богат калием, который способствует расслаблению и улучшению сна. Гарсия обратил внимание на сложные углеводы, содержащиеся в сладком картофеле, которые способствуют длительному насыщению и снижают вероятность ночных пробуждений из-за голода.