Богаты магнием: названы три продукта для крепкого сна
Ежедневный рацион может серьезно влиять на качество сна и способность быстрому засыпанию. Эксперт по сну Чарли Гарсия назвал богатые магнием продукты, которые помогают расслабиться перед ночным отдыхом.
Гарсиа рассказал, что магний может быть полезен для улучшения сна, так как он повышает активность ГАМК — нейромедиатора, который успокаивает нервную систему. Эксперт подчеркнул роль магния в выработке мелатонина — гормона, ответственного за регулирование циклов сна и бодрствования. Кроме того, элемент способствует расслаблению мышц и снижению стресса. Некоторые люди принимают добавки с магнием, чтобы улучшить сон, но есть также множество способов получать магний непосредственно из продуктов.
Орехи и семечки
Гарсия посоветовал включить в свой рацион орехи и семечки, поскольку они богаты магнием и другими питательными веществами.
— Орехи и семечки содержат аминокислоту триптофан, которая является предшественником серотонина и мелатонина, способствующие улучшению сна, — пояснил специалист.
Например, четверть стакана миндаля содержит около 100 миллиграммов магния, а четверть стакана тыквенных семечек — около 65 миллиграммов. Орехи и семечки также обладают многими другими полезными свойствами для всего организма. Однако Гарсия призвал контролировать размер порции из-за высокой калорийности орехов, сообщает американское издание She Finds.
Сладкий картофель
Одна большая сладкая картофелина содержит около 50 миллиграммов магния. Также этот вкусный овощ богат калием, который способствует расслаблению и улучшению сна. Гарсия обратил внимание на сложные углеводы, содержащиеся в сладком картофеле, которые способствуют длительному насыщению и снижают вероятность ночных пробуждений из-за голода.