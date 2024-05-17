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Можно ли посещать тренировки с головной болью?

Этот вопрос, по мнению врачей, не имеет универсального ответа. Головную боль вызывают многие причины, она бывает разной локализации и интенсивности – всё это играет роль. В некоторых случаях от тренировки лучше отказаться, однако иногда физическая активность, напротив, может облегчить головную боль.

Доктор ответил на вопрос, можно ли посещать тренировки с головной болью
© Сибмеда

Тип головной боли не всегда легко определить самостоятельно, но, если человек испытывает их регулярно, он может отследить определённые факторы, влияющие на появление симптома, например, голод, усталость, обезвоживание и т.д.

"Головная боль не всегда является противопоказанием для тренировки. Если речь идёт о головной боли напряжения или даже некоторых видах мигрени, решение заняться физической активностью может оказаться эффективным", – передаёт слова доктора медицинских наук Томаса Понтинена журнал well+good.

Головная боль напряжения ощущается как тупая боль, которая локализуется в зоне лба и обволакивает голову, как будто затягивается повязка. Такой тип боли может вызываться напряжением или сокращением мышц шеи и головы, а виновником проблемы часто бывает длительное нахождение в неподвижном положении, например, при работе за компьютером. Упражнения – йога, пилатес, кардиотренировки – могут помочь облегчить такую головную боль.

С мигренью сложнее, потому что этот тип головной боли может сопровождаться тошнотой, чувствительностью к свету и звуку – у каждого проявления могут быть свои. Некоторым страдающим мигренью даже думать о тренировках во время приступа не хочется, в то время как другие убеждены, что физическая активность облегчает им симптомы. Врач считает, что лёгкую тренировку использовать можно, но начинать следует медленно и с низкой интенсивностью. В 2014 году было исследование, которое показало, что те люди с мигренью, кто практикует йогу и пьёт лекарства, имели меньшую частоту приступов, чем те, кто только пил лекарства. В 2019 году учёные опубликовали результаты научной работы, которая показала, что аэробные упражнения уменьшают продолжительность мигрени. Тем не менее, следует быть осторожными и прислушиваться к себе: если надёжным способом снять приступ у человека является отдых в тёмной комнате – ему не стоит идти на тренировку, даже если она была у него в плане.

Головная боль может возникать от обезвоживания. Она сопровождается сухостью во рту, жаждой, головокружением, учащённым сердцебиением, понижением артериального давления, усталостью, мышечными спазмами, потемнением мочи. Если человек подозревает, что причина может быть в этом, лучше воздержаться от активности до проведения регидрации, а затем пить воду во время и после тренировки. Обезвоживание опасно для организма, для восстановления ему требуется время и начинать стоит с лёгких упражнений.

Головная боль может возникнуть из-за недостатка сна, физического переутомления или стресса. Тем, у кого есть проблемы со сном, упражнения в течение дня могут помочь, они также уменьшают стресс и улучшают настроение.

Если головная боль усиливается во время физической активности – следует прекратить тренировку. При часто возникающих болях следует обратиться к врачу.

ЗОЖ
Мигрень