Доктор ответил на вопрос, можно ли посещать тренировки с головной болью

Этот вопрос, по мнению врачей, не имеет универсального ответа. Головную боль вызывают многие причины, она бывает разной локализации и интенсивности – всё это играет роль. В некоторых случаях от тренировки лучше отказаться, однако иногда физическая активность, напротив, может облегчить головную боль.

Тип головной боли не всегда легко определить самостоятельно, но, если человек испытывает их регулярно, он может отследить определённые факторы, влияющие на появление симптома, например, голод, усталость, обезвоживание и т.д.

"Головная боль не всегда является противопоказанием для тренировки. Если речь идёт о головной боли напряжения или даже некоторых видах мигрени, решение заняться физической активностью может оказаться эффективным", – передаёт слова доктора медицинских наук Томаса Понтинена журнал well+good.

Головная боль напряжения ощущается как тупая боль, которая локализуется в зоне лба и обволакивает голову, как будто затягивается повязка. Такой тип боли может вызываться напряжением или сокращением мышц шеи и головы, а виновником проблемы часто бывает длительное нахождение в неподвижном положении, например, при работе за компьютером. Упражнения – йога, пилатес, кардиотренировки – могут помочь облегчить такую головную боль.

С мигренью сложнее, потому что этот тип головной боли может сопровождаться тошнотой, чувствительностью к свету и звуку – у каждого проявления могут быть свои. Некоторым страдающим мигренью даже думать о тренировках во время приступа не хочется, в то время как другие убеждены, что физическая активность облегчает им симптомы. Врач считает, что лёгкую тренировку использовать можно, но начинать следует медленно и с низкой интенсивностью. В 2014 году было исследование, которое показало, что те люди с мигренью, кто практикует йогу и пьёт лекарства, имели меньшую частоту приступов, чем те, кто только пил лекарства. В 2019 году учёные опубликовали результаты научной работы, которая показала, что аэробные упражнения уменьшают продолжительность мигрени. Тем не менее, следует быть осторожными и прислушиваться к себе: если надёжным способом снять приступ у человека является отдых в тёмной комнате – ему не стоит идти на тренировку, даже если она была у него в плане.

Головная боль может возникать от обезвоживания. Она сопровождается сухостью во рту, жаждой, головокружением, учащённым сердцебиением, понижением артериального давления, усталостью, мышечными спазмами, потемнением мочи. Если человек подозревает, что причина может быть в этом, лучше воздержаться от активности до проведения регидрации, а затем пить воду во время и после тренировки. Обезвоживание опасно для организма, для восстановления ему требуется время и начинать стоит с лёгких упражнений.

Головная боль может возникнуть из-за недостатка сна, физического переутомления или стресса. Тем, у кого есть проблемы со сном, упражнения в течение дня могут помочь, они также уменьшают стресс и улучшают настроение.

Если головная боль усиливается во время физической активности – следует прекратить тренировку. При часто возникающих болях следует обратиться к врачу.