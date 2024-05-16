Ученые назвали восемь привычек, которые могут продлить жизнь на 24 года

Образ жизни человека влияет на продолжительность его жизни. Исследование Американского общества питания выявило привычки, которые связаны с долголетием.

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По словам учёных, восемь привычек могут продлить жизнь мужчин на 24 года, а женщин — на 21 год. Эксперты отмечают, что для достижения таких результатов нужно изменить свой распорядок не позже 40-летнего возраста.

Привычки, продлевающие жизнь: