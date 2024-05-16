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Учёные назвали восемь привычек, которые могут продлить жизнь на 24 года

Образ жизни человека влияет на продолжительность его жизни. Исследование Американского общества питания выявило привычки, которые связаны с долголетием.

Ученые назвали восемь привычек, которые могут продлить жизнь на 24 года
© Чемпионат.com

По словам учёных, восемь привычек могут продлить жизнь мужчин на 24 года, а женщин — на 21 год. Эксперты отмечают, что для достижения таких результатов нужно изменить свой распорядок не позже 40-летнего возраста.

Привычки, продлевающие жизнь:

  1. Не злоупотреблять опиоидами;
  2. Отказаться от курения, в том числе электронных сигарет;
  3. Минимизировать потребление алкоголя;
  4. Научиться управлять стрессом;
  5. Иметь позитивные социальные отношения;
  6. Правильно питаться;
  7. Высыпаться;
  8. Регулярно заниматься физическими упражнениями.
ЗОЖ