Врач дал советы желающим заняться спортом пожилым россиянам

Заведующий отделением гериатрической реабилитации Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-физиотерапевт, врач ЛФК Александр Мелия дал советы начинающим велосипедистам зрелого возраста. Он также рассказал «Ленте.ру» о пользе езды на велосипеде после 60 лет.

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По словам врача, езда на велосипеде является прекрасным вариантом физической активности, при которой работают мышцы практически всего тела, особенно нижних конечностей, но отсутствует осевая нагрузка, как, например, при беге.

«Помимо укрепления мышц нижних конечностей велосипед повышает скорость реакции и улучшает координацию движений, что положительно сказывается на умении удерживать равновесие. Для людей старшего возраста это будет прекрасной профилактикой падений и переломов», — говорит Мелия.

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«Велосипед незаменим в период восстановления после травм, при наличии проблем с суставами — бедренными, коленными и голеностопными, но не в острый период заболевания. Езда на велосипеде не только позволяет разрабатывать суставы, но и благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, так как это еще и кардионагрузка», — Александр Мелия врач-физиотерапевт, врач ЛФК

Прежде чем сесть на велосипед, нужно проверить зрение и слух и убедиться, что с ними нет проблем, а при необходимости обратиться к окулисту, сурдологу или гериатру, предупредил он желающих заняться спортом пожилых россиян.

«Сенсорный дефицит при езде на велосипеде опасен для жизни, вы можете не увидеть предупреждающего дорожного знака или не услышать сигнал приближающегося автомобиля. При наличии проблемы специалист поможет вам подобрать очки или слуховой аппарат. А после можно смело садиться на велосипед», — сказал врач.

Мелия добавил, что езда на велосипеде требует физической подготовки, поэтому, если пожилой человек не умеет кататься на двухколесном велосипеде, он может попробовать специальные трехколесные (грузовые) велосипеды для взрослых, уточнил физиотерапевт. Решив сесть на двухколесный велосипед, человек зрелого возраста должен попросить кого-то подстраховать его. В идеале это должен быть инструктор, имеющий опыт работы с людьми такого возраста.

«Используйте специальную защитную экипировку: шлем, налокотники, наколенники, перчатки, так как при езде на велосипеде случаются падения. Если у вас высокий риск падений и переломов или остеопороз, то вам лучше заняться менее травматичным видом спорта. Одежду выбирайте ярких цветов со светоотражающими элементами, так вы будете более заметны для других участников дорожного движения», — Александр Мелия врач-физиотерапевт, врач ЛФК

Врач также отметил, что велосипед должен подходить человеку по размеру рамы и высоте седла, это важно для суставов.

«Во время езды ваши ноги должны разгибаться до слегка согнутого, близкого к прямому состояния. Кроме того, очень важно, чтобы у велосипеда была надежная тормозная система. И не забывайте следить за техническим состоянием своего двухколесного транспортного средства», — посоветовал Мелия.

Специалист подчеркнул, что нагрузку нужно рассчитывать исходя из своей физической формы и навыков: не следует отправляться в многокилометровый веломарафон, если нет уверенности в своих силах, и разгоняться слишком сильно. Начинать можно с небольших заездов вокруг дома или парка, предварительно можно потренироваться на стационарном велосипеде (велотренажере). Людям старше 60 лет Мелия порекомендовал выбирать классические городские велосипеды, на которых можно кататься с прямой спиной, а от горных и гоночных моделей следует отказаться, если человек не занимался на них всю жизнь.

«Катайтесь на ровных асфальтированных велосипедных дорожках. Поездка по пересеченной местности может быть травмоопасной. Для велопрогулок выбирайте теплую сухую погоду и светлое время суток. Поездки в дождь, снег и гололед чреваты падением», — Александр Мелия врач-физиотерапевт, врач ЛФК

Наконец, напомнил Мелия, отправляясь на велопрогулку, нужно не забыть взять с собой бутылку с водой, мобильный телефон, чтобы быть на связи в непредвиденной ситуации, и хорошую компанию — так поездка будет не только безопасной, но и веселой.

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