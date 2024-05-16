Чтобы сохранить здоровье спины, следует выбирать матрасы средней жесткости, посоветовала врач-терапевт Кристина Заплавнова. В беседе с NEWS.ru специалист уточнила, что лучше всего подходят те матрасы, в которых сочетаются твердые и мягкие слои. Благодаря этому изделие поддерживает позвоночник, а сон остается комфортным.

"Мягкие матрасы подходят пожилым и людям весом до 50 кг, так как позволяют позвоночнику расслабиться и не давят на мягкие ткани. Большинству людей подходят матрасы средней жесткости. В них сочетаются твердые и мягкие слои. За счет этого изделие поддерживает позвоночник, но при этом сон остается комфортным", — пояснила врач.

Также стоит обратить внимание на наполнитель. Самыми хорошими считаются наполнители из пены или натуральный латекс. Как отметила Заплавнова, латекс более долговечный. Кроме того, лучше отдать предпочтение пружинному матрасу, подчеркнула врач. Они подстраиваются под изгибы тела и выдерживают большие нагрузки.

"При выборе обращайте внимание на количество пружин: чем их больше, тем удобнее будет изделие. Среднее значение — 550 пружин. Преимущественно стоит выбирать матрасы с блоком независимых пружин", — подытожила специалист.

Психолог Александр Петрищев ранее посоветовал отказаться от использования гаджетов за час до сна и заменить их чтением книг, медитацией, общением с детьми или приемом горячей ванны, чтобы лучше выспаться. По его словам, информация из соцсетей или новостных каналов может негативно повлиять на сон.