Врач рассказал, почему диеты не помогают снизить уровень холестерина

Кардиолог Бокерия: правильное питание не поможет снизить холестерин. Высокий уровень холестерина опасен тем, что может приводить к образованию бляшек в сосудах. Последние ведут к инсульту, инфаркту и другим серьёзным последствиям, вплоть до летального исхода. Принято считать, что холестерин увеличивается от избытка жареного и жирного в рационе. Отсюда и попытки всё исправить правильным питанием. Но не всё так просто.

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Почему диеты не снизят холестерин

Как рассказала врач-кардиолог Ольга Бокерия, диеты не помогут нормализовать уровень холестерина.

Дело в том, что лишь 20% этого вещества поступает в организм с пищей, остальные 80% — синтезируются им самим. Так что тут мало чего зависит от еды. Другое дело, что питанием можно повлиять на соотношение «плохого» и «хорошего» холестерина, а также снизить уровень воспаления в организме.

Для уменьшения количества холестерина врач советует меньше нервничать. Ведь при стрессе организм вырабатывает из холестерина гормон стресса — кортизол. И чем больше человек волнуется, тем больше организм производит холестерина. В общем, переживать по пустякам нужно меньше, и тогда холестерин тоже пойдёт вниз.

Чем ещё опасен стресс

Скачки кортизола, а в связи с этим — сахара и инсулина, могут приводить к развитию хронических болезней, в том числе:

Сахарного диабета;

Рака;

Болезней сердца и сосудов;

Нейродегенеративных и аутоиммунных заболеваний.

Врач признала, что бороться со стрессом — дело непростое, но признать проблему — это уже первый шаг.

Больше о том, как снизить холестерин без таблеток, «Секрет» рассказал здесь.