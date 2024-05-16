Врачи дали девять советов по борьбе с эмоциональным перееданием

Врачи дали 9 советов по борьбе с эмоциональным перееданием
Человек может «заедать» негативные эмоции, такие как стресс, гнев, страх, печаль и одиночество. Врачи Клиники Майо в США рассказали, как бороться с эмоциональным перееданием, которое неизбежно ведёт к увеличению веса.
- Ведите дневник питания. Записывайте, что, сколько, когда вы едите, как себя чувствуете и насколько вы голодны. Со временем вы можете увидеть закономерности, раскрывающие связь между настроением и едой.
- Укротите свой стресс. Если стресс способствует эмоциональному питанию, попробуйте методы управления стрессом, такие как йога, медитация или глубокое дыхание.
- Проведите проверку реальности голода. Ваш голод физический или эмоциональный? Если вы ели всего несколько часов назад и у вас нет урчания в желудке, вы, вероятно, не голодны.
- Не отказывайтесь от поддержки. Вы с большей вероятностью поддадитесь эмоциональному питанию, если у вас нет поддержки. Положитесь на семью и друзей или подумайте о том, чтобы присоединиться к группе поддержки.
- Боритесь со скукой. Вместо того, чтобы перекусывать, когда вы не голодны, отвлекитесь и займитесь более здоровым делом. Гуляйте, смотрите фильмы, играйте со своим питомцем, слушайте музыку, читайте или позвоните другу.
- Устраните искушение. Не храните дома еду, от которой трудно отказаться. А если вы чувствуете злость или грусть, отложите поход в продуктовый магазин до тех пор, пока ваши эмоции не будут взяты под контроль.
- Не лишайте себя удовольствий. Пытаясь похудеть, вы можете слишком сильно ограничивать калории, постоянно есть одни и те же продукты и отказываться от лакомств. Это может только усилить вашу тягу к еде, особенно в ответ на эмоции. Ешьте достаточное количество здоровой пищи, время от времени наслаждайтесь вкусняшками, чтобы обуздать тягу к еде.
- Перекус здоровый. Если вы чувствуете желание перекусить между приёмами пищи, выберите здоровую закуску, например свежие фрукты, овощи с нежирным соусом, орехи или попкорн без масла. Попробуйте низкокалорийные версии ваших любимых блюд и посмотрите, удовлетворят ли они вашу тягу.
- Учитесь на неудачах. Если у вас случился эпизод эмоционального переедания, простите себя и начните следующий день заново. Постарайтесь извлечь уроки из этого опыта и спланировать, как вы можете предотвратить это в будущем. Сосредоточьтесь на положительных изменениях, которые вы вносите в свою рутину.