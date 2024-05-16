Врачи дали девять советов по борьбе с эмоциональным перееданием

Человек может «заедать» негативные эмоции, такие как стресс, гнев, страх, печаль и одиночество. Врачи Клиники Майо в США рассказали, как бороться с эмоциональным перееданием, которое неизбежно ведёт к увеличению веса.

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