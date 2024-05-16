Хирург рассказал, из-за чего чаще всего развивается геморрой

Главной причиной развития геморроя является малоподвижный (сидячий) образ жизни, рассказал NEWS.ru хирург Химкинской областной больницы Олег Стацюк. Он отметил, что в группе риска также курящие и злоупотребляющие алкоголем граждане.

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"Сидячая работа за компьютером, частая езда на автомобиле, малоподвижность замедляют отток крови из геморроидальных сплетений, которые есть у всех. Вредные пищевые привычки, потребление алкоголя, курение, частые запоры или поносы, беременность и роды, тяжелые физические нагрузки так же могут спровоцировать появление геморроя", — добавил Стацюк.

По его словам, в целях профилактики недуга рацион должен включать большое количество растительной клетчатки и воды, а также необходимо ограничить быстроусвояемые углеводы и жиры. Эксперт напомнил, что при сидячей работе рекомендуется регулярно делать зарядку и соблюдать гигиену: регулярно принимать душ либо использовать влажные салфетки.

Ранее врач Марина Савкина опровергла миф о процессах в кишечнике. Она заявила, что еда не может гнить в желудочно-кишечном тракте, поскольку продукты расщепляются ферментами еще до встречи с микроорганизмами. По словам специалиста, в желудке отсутствуют микроорганизмы из-за кислой среды, в связи с чем процесс гниения исключен.