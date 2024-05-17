Лучшие закуски для здоровья кишечника

Здоровый кишечник — это здоровое пищеварение. Также состояние кишечника связано с иммунной системой, работой мозга, здоровьем сердца и даже психическим благополучием.
Вот несколько закусок, которые точно принесут пользу кишечнику.
Йогурт и ягоды. Йогурт считается полезным для кишечника за счёт высокого содержания пробиотиков. В ягодах же много антиоксидантов полифенолов, которые благотворно влияют на микробиом кишечника, уменьшают воспаление.
Хумус и морковь. Нут содержит клетчатку, которая действует как пребиотик, то есть питает полезные бактерии в кишечнике. В моркови же много клетчатки и бета-каротина.
Миндаль. Исследование, опубликованное в журнале Current Developments in Nutrition, показало, что миндаль содержит много ненасыщенных жиров, клетчатки и полифенолов.
Кефирный смузи. Пробиотики в кефире помогают поддерживать естественный баланс микробиома кишечника.
Попкорн. Он богат растворимой клетчаткой, которая помогает регулировать и улучшать состояние кишечного микробиома. Но следите, чтобы в попкорне не было насыщенных жиров.
Нарезанное авокадо, завёрнутое в нори. Здесь сочетаются клетчатка в авокадо и пребиотики в нори.
Чиа-пудинг. Семена чиа богаты клетчаткой и полезными жирами. Приготовить такой пудинг можно с использованием молока, йогурта, орехов, орехового масла, фруктов.
Яблоко с ореховым маслом. В состав яблок входит пектин, который улучшает микробиоту кишечника. Благодаря сочетанию этого фрукта с ореховым маслом вы получите больше клетчатки и полезных жиров.
Жареная чечевица. Она содержит много клетчатки и питательных веществ. Растворимая и нерастворимая клетчатки помогают улучшить стул, предотвратить запоры. Также из чечевицы вы получите растительный белок, железо, магний.
Хлопья с высоким содержанием клетчатки. Зерновая клетчатка и цельнозерновые продукты в целом способны снизить вероятность развития хронических болезней, диабета и болезней сердца.
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