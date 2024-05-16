Диетолог Денисова рассказала, какие анализы нужно сдать перед тем, как начать худеть
Перед тем как подобрать диету и физические упражнения для эффективного снижения веса, необходимо записаться к врачу и сдать все необходимые анализы. Что нужно проверить желающим похудеть, рассказала врач-эндокринолог, диетолог «Клиники Фомина» Татьяна Денисова.
Чаще всего на прием к диетологу или эндокринологу приходят с запросом на снижение веса. При избыточной массе тела или ожирении необходимо сдать:
- клинический анализ крови;
- биохимический анализ крови — креатинин, АСТ, АЛТ (специфичные маркеры печеночных патологий), ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза), ЩФ (щелочная фосфатаза), кальций общий, альбумин, билирубин, ферритин, тест на суммарный витамин D.
При ИМТ более 40 кг/м рекомендуется исследование паратгормона.
Должно быть проведено обследование для исключения нарушений углеводного обмена:
- глюкоза;
- гликированный гемоглобин.
При необходимости по результатам беседы и осмотра врач может назначить пероральный глюкозотолерантный тест (ПГТТ).
Определение инсулина натощак и во второй точке ПГТТ не рекомендуется ввиду высокой вариабельности и низкой информативности.
Важно оценить:
- липидный обмен (общий холестерин, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды);
- состояние пуринового обмена (анализ крови на мочевую кислоту).
Всем пациентам рекомендовано проведение УЗИ органов брюшной полости с целью исключения желчнокаменной болезни и неалкогольной жировой болезни печени. По результатам осмотра и беседы доктор решает вопрос о необходимости следующих исследований для исключения эндокринных причин ожирения:
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- нарушения функции щитовидной железы (в частности, гипотериоз) — исследуется уровень ТТГ (тиреотропного гормона) в крови натощак;
- для исключения эндогенного гиперкортицизма проводится тест с 1 мг дексаметазона или сбор суточного анализа мочи на свободный кортизол при нарушении менструального цикла, появлении выделений из груди, прибавке в весе;
- для исключения гиперпролактинемии исследуется уровень пролактина при соблюдении правил подготовки к этому анализу.
В некоторых случаях при остановке дыхания во сне (синдром обструктивного апноэ сна) нужно пройти пульсоксиметрию, по показаниям — полисомнографию.
На основании осмотра, а также того, что вас беспокоит, по результатам вышеперечисленных и старых анализов обследование может быть дополнено или расширено. Помните, что назначать и интерпретировать анализы может только врач.