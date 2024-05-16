Какие анализы нужно сдать перед тем, как начать худеть

Перед тем как подобрать диету и физические упражнения для эффективного снижения веса, необходимо записаться к врачу и сдать все необходимые анализы. Что нужно проверить желающим похудеть, рассказала врач-эндокринолог, диетолог «Клиники Фомина» Татьяна Денисова.

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Чаще всего на прием к диетологу или эндокринологу приходят с запросом на снижение веса. При избыточной массе тела или ожирении необходимо сдать:

клинический анализ крови;

биохимический анализ крови — креатинин, АСТ, АЛТ (специфичные маркеры печеночных патологий), ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза), ЩФ (щелочная фосфатаза), кальций общий, альбумин, билирубин, ферритин, тест на суммарный витамин D.

При ИМТ более 40 кг/м рекомендуется исследование паратгормона.

Должно быть проведено обследование для исключения нарушений углеводного обмена:

глюкоза;

гликированный гемоглобин.

При необходимости по результатам беседы и осмотра врач может назначить пероральный глюкозотолерантный тест (ПГТТ).

Определение инсулина натощак и во второй точке ПГТТ не рекомендуется ввиду высокой вариабельности и низкой информативности.

Важно оценить:

липидный обмен (общий холестерин, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды);

состояние пуринового обмена (анализ крови на мочевую кислоту).

Всем пациентам рекомендовано проведение УЗИ органов брюшной полости с целью исключения желчнокаменной болезни и неалкогольной жировой болезни печени. По результатам осмотра и беседы доктор решает вопрос о необходимости следующих исследований для исключения эндокринных причин ожирения:

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нарушения функции щитовидной железы (в частности, гипотериоз) — исследуется уровень ТТГ (тиреотропного гормона) в крови натощак;

для исключения эндогенного гиперкортицизма проводится тест с 1 мг дексаметазона или сбор суточного анализа мочи на свободный кортизол при нарушении менструального цикла, появлении выделений из груди, прибавке в весе;

для исключения гиперпролактинемии исследуется уровень пролактина при соблюдении правил подготовки к этому анализу.

В некоторых случаях при остановке дыхания во сне (синдром обструктивного апноэ сна) нужно пройти пульсоксиметрию, по показаниям — полисомнографию.

На основании осмотра, а также того, что вас беспокоит, по результатам вышеперечисленных и старых анализов обследование может быть дополнено или расширено. Помните, что назначать и интерпретировать анализы может только врач.