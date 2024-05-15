Названа безобидная пищевая привычка, которая приводит к раку

Врач Спахов посоветовал пробовать еду, прежде чем солить её. Многие считают, что соль нельзя только гипертоникам. На самом деле эта приправа намного опаснее, чем большинство из нас привыкли думать. Не зря же её называют «белой смертью». Недавнее исследование подтвердило ещё один факт про соль: она повышает риск рака желудка. Но этого можно легко избежать.

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Что за исследование

Учёные из Венского медицинского университета подтвердили, что обычная поваренная соль повышает вероятность рака желудка на 40%. Но важнее в их открытии другое. Учёные пришли к выводу, что в группе риска оказались люди, которые часто солили уже готовую пищу.

Кого соль убивает быстрее

Когда дело касается соли, есть несколько стереотипных видов пищевого поведения, рассказал врач-терапевт и гастроэнтеролог, к. м. н. Константин Спахов:

человек безразличен к соли и никогда не досаливает пищу;

человек сначала пробует блюдо, и если оно не солёное — досаливает;

человек добавляет соль в еду, даже не попробовав её.

Последняя привычка самая опасная, потому что связана как раз с высоким потреблением соли, подчеркнул врач.

Как перестать досаливать еду

Если вам близок третий тип пищевого поведения, выход один — постараться перейти во второй, а лучше — в первый, отметил врач в разговоре с «Аргументами и фактами». По его словам, это не так сложно: достаточно убрать солонку со стола на 3 недели.

Можно ли вообще не солить еду

Да. Дело в том, что соль есть в любых готовых продуктах — даже в хлебе, рассказала врач-кардиолог, терапевт, д. м. н. Людмила Саламатина. А самой приправы нам нужно не так много — всего 5 г в день для взрослого человека.

Так что не солить пищу — это не то же самое, что вообще убрать хлорид натрия из рациона. Последнее как раз чревато проблемами, ведь этот элемент выполняет много важных функций в организме.