Невролог рассказала о вреде духоты для здоровья

Эксперт лаборатории «Гемотест», врач-невролог Екатерина Демьяновская заявила, что духота может быть вредна для здоровья.

«Здоровый выносливый человек легче переносит духоту, как, в принципе, любые внешние раздражители, например перепады температуры или атмосферного давления. Но гипоксия не полезна никому, поэтому лучше не пытаться перетерпеть духоту, а решить эту проблему. Если в душном помещении стало плохо, необходимо выйти на свежий воздух или распахнуть окно», — сказала она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, при головокружении лучше сесть или лечь, а по возможности стоит измерить артериальное давление. Если через 15 — 20 минут состояние не улучшается, то желательно вызвать врача.

Ранее врач-токсиколог Михаил Кутушов в беседе с «Радио 1» рассказал, как снизить симптомы аллергии в период активного цветения.