Диетолог развеяла популярный миф о правильном питании

Врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Марьяна Джутова заявила, что дороговизна правильного питания — это миф.

«Гарвардская тарелка — это подход, который помогает нам организовать ежедневный рацион. Если следовать этому принципу, можно наладить питание таким образом, чтобы организм получал все необходимые вещества и максимум пользы», — сказала она в беседе с РИАМО.

По её словам, половину питательных веществ должны составлять овощи и фрукты, остальное — белковая пища и сложные углеводы.

«Привычка планировать рацион и приобретать продукты, например, на неделю, поможет вам более ответственно подойти к своему питанию, а заодно и застрахует от ненужных затрат», — пояснила Джутова.

Она также рекомендовала не покупать дорогие экзотические фрукты, а отдавать предпочтение сезонным.

Ранее врач-токсиколог Михаил Кутушов в беседе с «Радио 1» рассказал, как снизить симптомы аллергии в период активного цветения.