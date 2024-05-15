Названы продукты, снижающие уровень стресса

Сыры, сухофрукты, бобовые, черный шоколад содержат триптофан — аминокислоту, которая преобразуется в так называемый гормон счастья серотонин. Он позволяет снижать уровень стресса в организме человека, заявила в беседе с «МК в Мурманске» врач-невролог Наталья Шиндряева.

Также, по словам медика, при нервном напряжении стоит обратить внимание на ягоды и фрукты. В рацион стоит включить цитрусовые и пить чай с мятой для понижения уровня кортизола. Кроме того, антистресс-эффектом обладают бурый рис, бобовые и шпинат благодаря содержанию большого количества магния.

Невролог подчеркнула, что кофе, вопреки распространенным мифам, не помогает снижению стресса. Для успокоения также не стоит употреблять алкоголь. Он под действием ферментов печени превращается в ацетальдегид, который усиливает нервозность и страх.

Нутрициолог Марина Косенкова ранее отмечала, что при стрессе и других эмоциональных нагрузках для успокоения помогают куркумин и отруби. Они содержат в себе витамин В и клетчатку, которые снижают маркеры воспаления в мозгу, связанные с тревогой.