Что лучше всего есть и пить перед сном, а от чего стоит отказаться

Роберта Андинг, дипломированный диетолог и доцент кафедры ортопедической хирургии Джозефа Барнхарта Медицинского колледжа Бэйлора, рассказала, почему важно следить за тем, какие еду и напитки вы употребляете перед сном. Особенно это касается напитков с кофеином.

Если хотите лечь спать в 9 вечера, то лучше не есть плотно в 20 часов. Кроме того, если у вас высокая чувствительность к кофеину, откажитесь от него примерно около полудня, чтобы хорошо спать.

Среднестатистический человек засыпает через 10−20 минут. Если в организме есть кофеин, то это время может удвоиться. Также период полураспада кофеина — до 4,5 часов и содержится он в кофе, чае, некоторых безалкогольных газированных напитках, спортивных напитках.

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При наличии большого количества пищи в желудке перед сном приток крови будет направляться в кишечник для переваривания. Это значит, что к мозгу будет поступать меньше крови, из-за чего сложнее будет заснуть.

Однако если вы хотите что-то съесть вечером, то это должно быть что-то лёгкое. Например, ягоды, греческий йогурт, нарезанное яблоко с арахисовым маслом. Эти продукты должны содержать много белка и жира, что позволит им дольше оставаться в желудке.

Из напитков обратите внимание на молоко, газированную воду без кофеина, чай и кофе без кофеина.

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