Врач раскрыла, как брак влияет на сердце

Брак благоприятно влияет на сердце, поскольку замужние люди реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, рассказала в беседе с aif.ru главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина. По ее словам, это происходит из-за того, что счастливые супруги меньше подвержены стрессу.

Согласно результатам крупного исследования, включившего более 2 млн участников, холостые/незамужние, разведенные и вдовцы/вдовы имели в 1,4 раза повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, в 1,4 раза больший риск смерти от ишемической болезни сердца и в 1,5 раза — больший риск смерти от инсульта, — объяснила медик.

Врач отметила, что по данным исследования, отсутствие брака в 3 раза повышает риск смерти от всех причин у мужчин в возрасте 55-64 лет. Также отсутствие детей повышает риск смерти у женщин в возрасте 75 лет и старше.

Это связано с тем, что счастливые в браке супруги меньше подвержены стрессу, чем овдовевшие люди или в разводе, добавила Драпкина. Кроме того, супруги могут помогать распознавать проблемы со здоровьем друг у друга и следить за соблюдением здоровых привычек, заключила врач.

Ранее терапевт-кардиолог Андрей Кондрахин рассказал, что стресс может спровоцировать образование микроинфарктов. По его словам, стресс нарушает кровообращение в стенках миокарда, из-за чего может появиться фиброз сердца.