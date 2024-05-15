Врач объяснил, чем опасны уколы для похудения

В Новосибирске регистрируют рост спроса на препараты для снижения веса. На тематических форумах в интернете желающие похудеть активно обсуждают, где и какой препарат можно купить без рецепта, и какие врачи с готовностью выписывают такие лекарства. В аптечных сетях BFM-Новосибирск подтвердили данные о том, что весной спрос на «уколы для похудения» существенно вырос.

Рост популярности новых препаратов против диабета, которые позволяют снижать вес, начался в 2022 году во многом с подачи зарубежных и отечественных знаменитостей и их окружения. Несмотря на внушительных список противопоказаний, предостережения врачей и высокую цену жители российских регионов стремились получить такие лекарства. В 2023 несколько препаратов из этого ряда пропали из российских аптек. Но и это желающих похудеть не остановило. На их стремлении сейчас многие зарабатывают. В интернете много предложений о доставке препаратов. В сообществах худеющих обсуждают большое количество поддельных препаратов. Врачи считают, что в сложившейся ситуации много рисков.

«Самолечение и употребление лекарственных препаратов без назначения врача опасно. Врач, выписывая пациенту лекарство, взвешивает все за и против, учитывает противопоказания и индивидуальные особенности пациента. Врач несет ответственность за свое решение. Когда человек сам себе назначает лекарство, он сильно рискует. «Оземпик», «Ребелсас» и их аналоги – это препараты, которые назначают при диабете 2-го типа. Одним из их действий является снижения веса. Но ни в коем случае нельзя самостоятельно принимать решение об их использовании. Там большой список противопоказаний и возможных побочных эффектов. Выписывать лекарство и контролировать состояние пациента должен врач», – рассказала BFM-Новосибирск врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Ольга Сазонова.

Действующим веществом популярных инъекций для похудения является семаглутид. В инструкции по применению этих препаратов указаны такие вероятные побочные эффекты как панкреатит, заболевания желчного пузыря, почек и т.д. В 2023 СМИ сообщали, что Европейское агентство по лекарственным средствам потребовал от компаний, выпускающих указанные лекарства, предоставить дополнительную информацию о возможных связях между их употреблением и раком щитовидной железы.

Ранее BFM-Новосибирск рассказывал о проекте новосибирских ученых, которые исследуют гены, ответственные за ожирение у женщин.