Сидение на табуретках оказалось опасным для здоровья

Длительное пребывание на табуретках может негативно сказываться на состоянии спины и ног, как сообщает терапевт Кристина Запланова.

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Она отмечает, что несмотря на их удобство и компактность, табуретки могут вызывать напряжение в опорно-двигательном аппарате, что в свою очередь способствует отечности нижних конечностей.

Запланова также отмечает, что табуретки могут быть удобными и практичными в небольших помещениях, однако их использование имеет и другие негативные последствия. Долгое сидение на таких предметах мебели приводит к излишнему напряжению мышц спины, оказывает существенную нагрузку на позвоночник и негативно влияет на осанку. Кроме того, многие люди, используя табуретку, не соблюдают правильное положение спины, что приводит к ее искривлению.

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